Messina guarda il cielo incontro sui fenomeni Ufo con Roberto Pinotti alla Feltrinelli

A Messina, nel pomeriggio di venerdì 17 aprile, si terrà un evento dedicato ai fenomeni UFO e UAP, promosso dal Centro Ufologico Nazionale e ospitato presso una libreria. L’incontro vedrà la partecipazione di Roberto Pinotti, noto ricercatore nel settore. L’appuntamento si concentrerà sulla discussione di casi e avvistamenti registrati nel corso degli anni, coinvolgendo un pubblico interessato a approfondire le tematiche legate all’osservazione del cielo.

C’è chi alza lo sguardo per distrazione e chi, invece, lo fa per cercare risposte. A Messina, nel pomeriggio di venerdì 17 aprile, il cielo tornerà simbolicamente al centro della scena con un incontro dedicato ai fenomeni UFOUAP, organizzato dal Centro Ufologico Nazionale (CUN) e ospitato nella.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Ufo e cronovisore: a Monreale viaggio nel tempo e nello spazio con l'esperto Roberto PinottiUn approfondimento multidisciplinare che intreccia l’ufologia moderna con i misteri del tempo. Mediterraneo e integrazione tra culture diverse: incontro con Enzo Amendola alla FeltrinelliLunedì 9 marzo alle ore 16,30 alla libreria Feltrinelli Enzo Amendola, già ministro degli Affari Europei????), presenterà il suo ultimo libro su...