Messina 5 nuovi laici al servizio della Basilica | il rito di Accolla

Nella Basilica Cattedrale di Messina si è svolto il rito di accoglienza per cinque nuovi laici che entrano a far parte della comunità dei Padri Rogazionisti. L’evento ha segnato un momento di rinnovamento e di coinvolgimento della parrocchia, con la cerimonia che si è svolta alla presenza di fedeli e rappresentanti della comunità religiosa. La liturgia ha ufficializzato l’ingresso dei nuovi membri nel servizio della basilica.

All’interno della Basilica Cattedrale di Messina si è consumato un momento di profonda rinnovazione per la comunità dei Padri Rogazionisti. Cinque fedeli hanno ricevuto ufficialmente i ministeri istituiti dell’Accolitato e del Lettorato, segnando un passo decisivo nella vita liturgica della Basilica di Sant’Antonio. La celebrazione eucaristica, che ha come protagonista l’arcivescovo metropolita Giovanni Accolla, ha coinvolto direttamente i membri della comunità Antoniana in un rito di servizio e dedizione. I nuovi ruoli al servizio della comunità Antoniana. La cerimonia ha il conferimento di responsabilità specifiche a cinque persone scelte per il loro impegno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Messina, 5 nuovi laici al servizio della Basilica: il rito di Accolla Notizie correlate Conferiti i ministeri a cinque laici della Basilica di Sant’Antonio, la cerimonia in CattedraleNella Basilica Cattedrale di Messina la celebrazione eucaristica si è trasformata in un momento di forte significato comunitario, con il conferimento... Pubblicata la lista definitiva per i 100 nuovi vigili urbani a Messina, attesa per l’ingresso in servizioA Messina è stata ufficialmente pubblicata la graduatoria definitiva per l’assunzione dei 100 nuovi agenti di Polizia Locale, segnando l’ultimo step...