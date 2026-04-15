Conferiti i ministeri a cinque laici della Basilica di Sant’Antonio la cerimonia in Cattedrale

Nella Basilica Cattedrale di Messina si è svolta una cerimonia religiosa durante la quale sono stati conferiti i ministeri di Accolitato e Lettorato a cinque laici appartenenti alla comunità Antoniana dei Padri Rogazionisti. La celebrazione, che ha coinvolto i partecipanti in un momento di forte significato comunitario, ha visto la partecipazione di fedeli e rappresentanti della comunità religiosa locale. L’evento si è svolto all’interno della chiesa, con la presenza di sacerdoti e fedeli.

Nella Basilica Cattedrale di Messina la celebrazione eucaristica si è trasformata in un momento di forte significato comunitario, con il conferimento dei ministeri istituiti dell’Accolitato e del Lettorato a cinque fedeli laici della comunità Antoniana dei Padri Rogazionisti della Basilica di.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Riforma della magistratura sul si e no, discussione presso la basilica di Sant'Antonio Festa della Divina Misericordia alla Basilica di Sant’Antonio: al via il triduo di preghieraI fedeli della Basilica di Sant'Antonio a pochi giorni dal centenario dell'apertura del santuario (4 aprile 1926- 4 aprile 2026), si preparano a... Altri aggiornamenti Festa della lingua del Santo, alla Basilica di Sant’Antonio a Padova crescono i pellegrini in visitaNel 2024 infatti i pellegrinaggi registrati in sacrestia sono stati in totale 1.097 in aumento rispetto ai 1.023 dell’anno precedente, a cui hanno partecipato complessivamente 46.309 devoti del Santo. ilrestodelcarlino.it Spiritualità: Basilica del Santo, domani l’arrivo dei pellegrini di En Route con sant’AntonioSono passati quasi tre mesi, praticamente l’intera stagione estiva, dalla partenza dei pellegrini antoniani dal centro della Francia, e più precisamente dal santuario antoniano di Brive-la-Gaillarde, ... agensir.it