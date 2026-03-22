Torino referendum sulla riforma della giustizia in diretta Alle 19 hanno votato il 41,57% degli aventi diritto 41,14 a Torino

Dato definitivo per Torino per la percentuali alle 19 del primo giorno di voto: ha votato il 41,14 per cento degli aventi diritto. 41,57 in Piemonte. A Torino, dove per il referendum sulla giustizia le file ai seggi sono state disposte per la rima volta in ordine alfabetico e non più per genere, molte persone transgender hanno vissuto il voto con meno tensione. Lo racconta Sofia Darino, 37 anni, attivista e presidente di Maurice Lgbt: «Era una situazione carica di tensione», spiega ricordando il passato, tra sguardi, imbarazzi e il timore costante di essere esposte. Prima della modifica, andare a votare significava spesso escogitare strategie per passare inosservate: attese fuori dal seggio, travestimenti, ansia legata alla discrepanza tra documenti e identità. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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