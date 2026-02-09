Omicidi in Italia in calo nel 2025 a 286 -15% sul 2024 compresi i femminicidi a 97 -18%; smentita narrazione di tv e siti

Nel 2025, il numero di omicidi in Italia scende a 286, con un calo del 15% rispetto all’anno precedente. La notizia contrasta con alcune narrazioni televisive e online che dipingono un quadro più allarmante. Anche i femminicidi sono in diminuzione, con 97 casi, in calo del 18%, anche se rappresentano ancora il 34% delle vittime di omicidio. La realtà dei fatti mostra un Paese dove le tragedie violente diventano sempre meno frequenti.

Nel 2025, secondo i dati del Ministero dell'Interno, si registra una diminuzione degli omicidi del 15% rispetto all’anno precedente, con 286 casi rispetto ai 335 del 2024.

Nel 2025, il Viminale segnala una riduzione sia degli omicidi complessivi sia dei femminicidi in Italia.

