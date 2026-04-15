Messico | crollano gli omicidi del 41% la sfida della sicurezza

Tra settembre 2024 e marzo 2026, il governo messicano ha registrato una diminuzione del 41% degli omicidi volontari rispetto al periodo precedente. In media, si sono verificati circa 51,4 omicidi al giorno durante questi mesi. Questa riduzione rappresenta un calo deciso rispetto ai dati precedenti, anche se la violenza continua a rappresentare una sfida significativa nel paese.

Il governo messicano ha registrato una contrazione significativa della violenza nel periodo compreso tra settembre 2024 e marzo 2026, con gli omicidi volontari che sono calati del 41%, attestandosi su una media di 51,4 episodi ogni giorno. Parallelamente a questo dato, si osserva una riduzione del 36% nei sequestri, del 17,7% nelle estorsioni e del 14,9% nei femminicidi, sebbene la concentrazione dei decessi rimanga alta in sette stati, tra cui Chihuahua e Guanajuato, che insieme assorbono oltre la metà delle vittime totali. L’impatto della sicurezza sulla gestione politica locale. La risoluzione di un caso emblematico ha confermato l’efficacia operativa delle autorità: il sindaco di Taxco, Vega, è stato liberato dopo essere stato rapito lo scorso 11 aprile insieme al padre.🔗 Leggi su Ameve.eu

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