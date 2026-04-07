A gennaio 2026, gli Stati Uniti hanno registrato circa 5,41 milioni di arrivi di visitatori internazionali, con un calo del 3,5% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Si tratta del nono mese consecutivo di diminuzione degli arrivi di turisti stranieri nel paese. Nel frattempo, il Messico ha superato il Canada come destinazione preferita, evidenziando un cambio nelle preferenze dei viaggiatori internazionali verso le aree limitrofe.

Gli Stati Uniti registrano un calo dei visitatori internazionali per il nono mese consecutivo, con 5,41 milioni di arrivi a gennaio 2026, segnando un tracollo del 3,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il dato emerge dalle rilevazioni del National Travel and Tourism Office (Ntto). Questa flessione si inserisce in un trend negativo che ha caratterizzato l’intero 2025, anno in cui gli ingressi di stranieri sono diminuiti tra il 5,5% e il 6,3%, a seconda delle stime fornite da Oxford Economics e dalla U.S. Travel Association. L’andamento americano appare anomalo se confrontato con il resto del mondo. Mentre il settore turistico globale cresce del 4% secondo l’Unwto, gli Stati Uniti restano l’unica potenza economica con un sistema turistico evoluto a subire una contrazione dell’attività. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Turismo USA in crisi: crollano gli arrivi, il Messico supera il Canada

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