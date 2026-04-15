Messico contro USA | Sheinbaum attacca dopo 15 morti nei centri ICE

La relazione tra il governo messicano e gli Stati Uniti si è deteriorata dopo la morte di un detenuto all’interno di un centro di detenzione dell’ICE in Louisiana. La tragedia è avvenuta martedì e ha portato a un aumento delle tensioni tra i due paesi. Sono state sollevate critiche pubbliche e richieste di chiarimenti da parte delle autorità messicane, che hanno anche accusato il centro di aver violato diritti fondamentali.

La tensione diplomatica tra Città del Messico e Washington ha subito un brusco peggioramento dopo la morte di Alejandro Cabrera Clemente, avvenuta martedì all'interno di un centro di detenzione dell'ICE in Louisiana. La presidente Sheinbaum ha reagito con fermezza, denunciando le condizioni dei centri migratori e contestando contemporaneamente le restrizioni energetiche imposte dagli Stati Uniti a Cuba. Il decesso del cittadino messicano di 49 anni rappresenta il quindicesimo caso di un migrante .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Messico contro USA: Sheinbaum attacca dopo 15 morti nei centri ICE Messico, la presidente contro i centri di detenzione ICE: «Chiediamo il rispetto dei diritti umani»La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha deciso di rispondere alle continue morti che si stanno registrando nei centri di detenzione dell’ICE. Messico, almeno 26 morti negli scontri: scuole chiuse e stop campionati di calcio. La presidente Sheinbaum: “State calmi”Ci sono almeno 26 vittime, tra civili, criminali e uomini della sicurezza, nelle violenze che hanno scosso il Messico dopo l’uccisione del capo di...