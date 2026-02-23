Messico almeno 26 morti negli scontri | scuole chiuse e stop campionati di calcio La presidente Sheinbaum | State calmi

Le violenze nel Messico sono esplose dopo l’uccisione di uno dei boss della droga, El Mencho. Questa operazione ha scatenato scontri tra gruppi criminali e forze di sicurezza, causando almeno 26 morti tra civili, criminali e agenti. Diverse scuole sono state chiuse e le partite di calcio sono state sospese, mentre strade principali sono state bloccate e autobus incendiati. La presidente Sheinbaum invita alla calma, ma la situazione resta tesa.