Messico almeno 26 morti negli scontri | scuole chiuse e stop campionati di calcio La presidente Sheinbaum | State calmi
Le violenze nel Messico sono esplose dopo l’uccisione di uno dei boss della droga, El Mencho. Questa operazione ha scatenato scontri tra gruppi criminali e forze di sicurezza, causando almeno 26 morti tra civili, criminali e agenti. Diverse scuole sono state chiuse e le partite di calcio sono state sospese, mentre strade principali sono state bloccate e autobus incendiati. La presidente Sheinbaum invita alla calma, ma la situazione resta tesa.
Ci sono almeno 26 vittime, tra civili, criminali e uomini della sicurezza, nelle violenze che hanno scosso il Messico dopo l’uccisione del capo di uno dei più grandi cartelli della droga al mondo, Nemesio Oseguera alias “ El Mencho ”, nelle quali gruppi criminali organizzati hanno incendiato autobus, bloccato strade e si sono scontrati con le forze dell’ordine. Tra le vittime civili figurano una donna al terzo mese di gravidanza e 17 agenti delle forze dell’ordine: quindici membri della Guardia Nazionale, un agente della Procura e una guardia carceraria. Sul fronte criminale si registrano otto decessi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Messico nel caos dopo la morte di "el Mencho": almeno 26 mortiNemesio Oseguera Cervantes, conosciuto come “El Mencho”, è stato ucciso in un’operazione delle forze dell’ordine, provocando un’ondata di scontri armati nel Messico occidentale.
Sparatoria in un campo da calcio in Messico: ci sono almeno undici mortiUna sparatoria avvenuta domenica pomeriggio in un campo da calcio a Loma de Flores, Salamanca, Messico, ha provocato almeno undici vittime.
