Merito e lavoro | il metodo vincente di Antonio Conte e l’esempio per i detenuti

Da 2anews.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico della nazionale italiana ha partecipato a un evento presso il carcere di Poggioreale, inserito nella rassegna “Pensieri di libertà” organizzata dalla regione. Durante l’iniziativa, ha discusso di come il merito e il lavoro possano rappresentare strumenti di riscatto e sviluppo personale. La partecipazione si inserisce in un progetto di sensibilizzazione rivolto ai detenuti, con l’obiettivo di promuovere valori come la disciplina e la determinazione.

Il mister azzurro protagonista nel carcere di Poggioreale della Rassegna Unicampania "Pensieri di libertà". "L'ormai iconico messaggio ammà faticà di mister Conte diventato il mantra del quarto scudetto del Napoli - ha evidenziato Picaro - oggi in questa sala davanti a tanti giovani che hanno scelto scorciatoie diverse da quelle del lavoro, per colpe non soltanto proprie, deve risuonare come il monito della giusta strada da percorrere per la rieducazione sociale di tanti giovani e meno giovani di questo penitenziario ai quali auguriamo di cuore di riuscire a trovare anche grazie ai tanti progetti positivi che si stanno realizzando per loro anche con il supporto delle Università una strada nuova che gli offra occasioni di un futuro sereno e laborioso".🔗 Leggi su 2anews.it

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Se vedo gente che ride dopo una sconfitta mi incazzo. Conte si racconta nel carcere di Poggioreale

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