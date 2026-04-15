Il metodo Conte tra i detenuti di Poggioreale | Si vince con il lavoro

Un detenuto di Poggioreale ha raccontato come il metodo Conte, basato sul lavoro, abbia contribuito a cambiare il suo percorso. L’uomo ha spiegato di aver evitato le tentazioni della strada dedicandosi alla pallacanestro e al rispetto delle regole carcerarie. La storia si inserisce in un quadro più ampio di iniziative che promuovono percorsi di reinserimento attraverso attività lavorative e sportive all’interno delle strutture detentive.

Tempo di lettura: 2 minuti L’esempio di uno che ce l’ha fatta a sfuggire alle tentazioni della strada inseguendo un pallone, a chi sta scontando il proprio debito con la società. C’era un ospite speciale oggi tra i detenuti di Poggioreale, il tecnico del Napoli Antonio Conte. L’iniziativa rientra nel progetto “Pensieri di libertà” promosso dal dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, e si inserisce all’interno di un percorso già avviato dall’ateneo campano per costruire occasioni concrete di confronto tra detenuti, mondo accademico e figure di rilievo della società civile. “L’ormai iconico...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il metodo Conte tra i detenuti di Poggioreale: “Si vince con il lavoro” Notizie correlate Antonio Conte tra i detenuti del carcere di Poggioreale: l'incontroL’allenatore del Napoli Antonio Conte sarà protagonista mercoledì 15 aprile alle ore 15, nell’ambito del progetto “Pensieri di Libertà”, di un... Napoli, Conte incontra i detenuti di Poggioreale: il messaggio oltre lo sportAntonio Conte, all’incontro Pensieri di libertà organizzato dal dipartimento di giurisprudenza dell’Università Luigi Vanvitelli, ha parlato ai... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Conte tra Napoli e Nazionale: dietro le frasi c'è un possibile addio a De Laurentiis?; Conte tra il Napoli e l’Italia: l'ultimatum di De Laurentiis e la frecciata su Kvaratskhelia; Claudia Conte, la gavetta tra Roma e la Ciociaria: lo show a Pastena e i 15mila euro del Campidoglio; Napoli-Milan è anche la sfida tra Conte e Allegri! Un dato accomuna i due tecnici-rivali nella Serie A 25/26. Il metodo Conte tra i detenuti di Poggioreale 'si vince con il lavoro'(ANSA) - NAPOLI, 15 APR - L'esempio di uno che ce l'ha fatta a sfuggire alle tentazioni della strada inseguendo un pallone, a chi sta scontando il proprio debito con la società. C'era un ospite specia ... msn.com De Laurentiis svela il 'metodo Conte': È come il Sergente di Full Metal Jacket, con lui non si scherzaAntonio Conte raccontato da Aurelio De Laurentiis, che ne svela le metodologie di lavoro. Il presidente del Napoli descrive un allenatore in stile 'Sergente Maggiore Hartman': un vero e proprio sergen ... msn.com Addio a mister Rodolfo Conte: allenò anche il Manfredonia facebook #Schlein sfida Conte: sabato sarà a Barcellona all’evento organizzato dal socialista Sanchez. Presenti 100 partiti progressisti da tutto il mondo x.com