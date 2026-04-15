Mercoledì di maltempo a Roma | strade allagate in diversi quartieri A Prati cade un albero

Mercoledì 15 aprile, la città di Roma ha registrato un forte maltempo nel primo pomeriggio, con piogge intense che hanno causato allagamenti in diversi quartieri. In alcune zone, le strade sono state allagate, mentre in un quartiere si è verificato il crollo di un albero. Sono stati segnalati anche fenomeni di grandine, contribuendo alla situazione di disagio in tutta la città.