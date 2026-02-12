Maltempo | Roma paralizzata dalla pioggia strade allagate e albero caduto su auto

Roma si sveglia sotto la pioggia battente. Le strade sono allagate, i sottopassi chiusi e il traffico si è bloccato completamente. Un albero è caduto su un’auto, rendendo ancora più difficile la situazione. La città si muove a fatica mentre le piogge continuano a martellare senza sosta.

Strade allagate, sottopassi chiusi e un traffico in tilt hanno caratterizzato la giornata di oggi a Roma, che si è svegliata paralizzata a causa di una nuova ondata di maltempo. Fin dalle prime ore dell’alba, la pioggia ha iniziato a cadere copiosamente, causando disagi in diversi quadranti della città. Intorno alle 10 di questa mattina, un grande albero è crollato in via Umberto Tupini, nella zona dell’Eur, danneggiando tre automobili in sosta. Fortunatamente, non si sono registrati feriti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma, che hanno istituito un senso unico alternato per gestire il traffico in modo più efficace. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

A causa del maltempo a Roma, il fiume Aniene è esondato, causando allagamenti in diverse zone, tra cui il Municipio IV.

