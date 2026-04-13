Milan Zaniolo brilla a San Siro | ecco perché potrebbe essere il colpo giusto

Nella partita a San Siro, Zaniolo ha mostrato una buona prestazione con l'Udinese, attirando l'attenzione di diversi osservatori. Durante il match, il giocatore ha dimostrato abilità e dinamismo, contribuendo con alcune azioni offensive. La sua presenza in campo ha suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori, considerando anche l'interesse di altre società per il suo cartellino. La sua situazione contrattuale e le prossime mosse di mercato sono al centro delle conversazioni sportive.

Il Milan deve riprendersi subito: i rossoneri giocheranno domenica contro il Verona in una partita da vincere senza se e senza ma. Il Diavolo si trova a 63 punti ed è al momento terzo in classifica con la Juventus dietro 3 punti e il Como 5 punti, con la Roma a sei punti. Insomma il Milan rischia di trovarsi in pieno nella corsa Champions League visto che dovrà giocare sia contro la Juventus che contro l'Atalanta nelle ultime partite di campionato. La squadra di Allegri ha perso punti importanti subendo la doppia sconfitta contro il Napoli e contro l'Udinese. Durante la gara con i bianconeri a brillare è stato Zaniolo: non solo il passaggio decisivo per Atta sul primo gol dell'Udinese, ma anche l'assist al bacio per Ekkelenkamp sul secondo gol dei bianconeri.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Zaniolo brilla a San Siro: ecco perché potrebbe essere il colpo giusto Leggi anche: Calciomercato, ecco perché Zaniolo al Milan sarebbe un colpo targato Paolo Maldini Milan, per Cardinale ieri il debutto in Lega. Ecco quando potrebbe tornare a ‘San Siro’Cardinale è arrivato quando erano stati già dibattuti i temi all'Ordine del Giorno.