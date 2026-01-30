Mateta Milan accordo totale tra i rossoneri e l’obiettivo di mercato della Juventus Colloqui in corso con il Crystal Palace Ecco quando potrebbe arrivare in Italia

I negoziati tra il Milan e il Crystal Palace sono ormai in fase avanzata. I rossoneri hanno già trovato un accordo totale con il club inglese per il trasferimento di Mateta. Ora si attende solo di definire gli ultimi dettagli prima di ufficializzare l’operazione. Nel frattempo, la Juventus continua a seguire da vicino la situazione, considerando l’ipotesi di inserire anche loro nel mercato. La trattativa tra Milan e Crystal Palace sembra ormai in dirittura d’arrivo, e la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva.

Mateta Milan, accordo totale tra i rossoneri e l’obiettivo di mercato della Juventus. Colloqui in corso con il Crystal Palace. La Juventus vede allontanarsi quasi definitivamente uno dei profili seguiti per rinforzare il reparto offensivo. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, Jean-Philippe Mateta ha raggiunto un’intesa di massima e ha concordato le condizioni personali con il Milan. La scelta del centravanti del Crystal Palace appare netta: la destinazione rossonera è la sua opzione preferita, un fattore che sembra tagliare fuori la concorrenza bianconera. Il Milan ha intensificato i colloqui con il Crystal Palace: sebbene la trattativa fosse inizialmente impostata per l’estate, la dirigenza meneghina sta cercando di concludere l’accordo ora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

I rossoneri sono volati a Londra e hanno chiuso l’accordo per portare Mateta al Milan.

Il Milan ha trovato l’accordo con il Crystal Palace per il trasferimento di Mateta.

Moretto: Il Milan ha bloccato Mateta: accordo con il giocatore, trattativa avanzata con il PalaceSecondo quanto riferisce Matteo Moretto su X, il Milan ha raggiunto un accordo verbale con Jean-Philippe Mateta ed è in trattativa avanzata con il Crystal Palace. I rossoneri ... milannews.it

Il Milan compra Jean Philippe Mateta dal Crystal Palace per 35 milioni di euroIl Milan accelera sul mercato invernale: si avvicina un importante colpo in attacco con l’acquisto di Jean Philippe Mateta dal Crystal Palace. In un momento cruciale della stagione, il Milan si muove ... notiziemilan.it

Jean-Philippe Mateta ha chiaramente espresso il desiderio di andare al Milan mettendo in stand-by tutte le altre proposte, soprattutto quella del Nottingham Forest. Il Milan ci stava lavorando sotto traccia da settimane, e nelle ultime ore si é presentato con un’o x.com

MATETA AL MILAN, FATTA NELLA NOTTE Dopo l'arrivo di Fullkrug, i rossoneri chiudono per un altro centravanti: raggiunto l'accordo con il Crystal Palace per il trasferimento a titolo definitivo dell'attaccante al costo di 35 milioni circa, così Allegri avrà un - facebook.com facebook