La Roma ha concluso il mercato invernale con un investimento da oltre 70 milioni di euro. È il record storico del club, raggiunto grazie a un’operazione senza precedenti in termini di quantità e ambizione. La società punta a rafforzare la squadra, ma rischia di incappare in sanzioni Uefa per il rispetto del fair play finanziario.

La Roma ha chiuso il mercato invernale con un investimento record di oltre 70 milioni di euro, un’operazione senza precedenti nella storia del club per intensità e ambizione in una sessione di gennaio. L’obiettivo dichiarato è chiaro: rafforzare il reparto offensivo per centrare l’accesso alla prossima Champions League, un traguardo che dopo la sconfitta contro l’Udinese si è allontanato di due punti. Gli arrivi a Trigoria – Malen, Robinio Vaz, Zaragoza e Venturino – sono tutti orientati verso il reparto attacco: due punte e due esterni, con un piano strategico che punta a dare più qualità e profondità al gioco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma in bilancio: nuovo mercato oltre i 70 milioni, rischio sanzione Uefa per il fair play finanziario

Approfondimenti su Roma Bilancio

La Roma dovrà pagare 4,2 milioni di euro alla Uefa come multa per il mancato rispetto delle regole sul Fair Play Finanziario.

La Roma ha ricevuto una multa da oltre 4 milioni di euro per violazioni del Fair Play Finanziario.

Ultime notizie su Roma Bilancio

