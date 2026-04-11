Dalla Juve all’Inter arriva la stretta di mano | affare con contropartita

Un accordo di massima è stato raggiunto tra la Juventus e l’Inter per un trasferimento di un difensore, con una tappa intermedia che si è rivelata fondamentale per la sua evoluzione. Il calciatore si sta dirigendo verso il club nerazzurro, con una contropartita inclusa nell’affare. La trattativa ha coinvolto diverse fasi e incontri prima di arrivare a questa intesa definitiva.

Intesa di massima raggiunta: il difensore viaggia spedito in direzione Appiano Gentile Dalla Juve all’Inter, ma con una tappa intermedia che è stata decisiva per la sua crescita. L’affare sembra davvero destinato a chiudersi nel prossimo calciomercato, forse già all’inizio della sessione estiva che aprirà ufficialmente i battenti a luglio. (AnsaFotoGrok) – Calciomercato.it Tarik Muharemovic viaggia spedito in direzione Appiano Gentile. I nerazzurri saranno chiamati a un profondo restyling del reparto arretrato e il difensore bosniaco è uno dei nomi che piace di più. Allo stesso tempo è anche quello più semplice da raggiungere, più anche di Solet dell’Udinese, considerati gli eccellenti rapporti col Sassuolo.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Dalla Juve all’Inter, arriva la stretta di mano: affare con contropartita Leggi anche: Dalla Juve all’Inter, un grande affare a costo zero: i dettagli Da oggi basta “artigianale” a caso, arriva la stretta sui finti prodotti fatti a manoPisa, 8 aprile 2026 - Da oggi la parola “artigianale” non sarà più un’etichetta da usare con leggerezza (o con fantasia). Inter-Juve: La furia di Comolli contro La Penna a fine primo tempo!