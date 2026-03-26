Carlos Augusto mette in Stand By il rinnovo | il motivo della decisione

Carlos Augusto ha deciso di mettere in pausa le trattative per il rinnovo del contratto. La società sta monitorando attentamente la situazione, in attesa di sviluppi ufficiali. Nel frattempo, l’attenzione del mercato si concentra su altri difensori, con l’Inter impegnata in una strategia di gestione delle proprie risorse sul settore difensivo. La situazione rimane in sospeso fino a ulteriori comunicazioni ufficiali.

Mentre i riflettori del mercato internazionale si accendono prepotentemente su Alessandro Bastoni, l’Inter si ritrova a gestire una partita a scacchi diplomatica sempre sul fronte difesa. Al centro delle riflessioni di Marotta e Ausilio c’è Carlos Augusto, l’esterno brasiliano che finora ha rappresentato l’usato sicuro per eccellenza. Con un contratto in scadenza nel 2028, il club nerazzurro ha già manifestato l’intenzione di estendere l’accordo, ma come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il percorso verso la firma non è affatto privo di ostacoli: “ La strada è piena di tornanti e sassolini “, a testimonianza di una trattativa che richiede estrema cautela. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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