Rinnovo Carlos Augusto c’è un rebus da sciogliere | dalla volontà dell’Inter alla richiesta del calciatore Cosa succede

L’Inter sta cercando di rinnovare il contratto di Carlos Augusto, che scade nel 2028, ma il calciatore ha chiesto più occasioni di gioco. La società e il giocatore sembrano avere posizioni diverse, creando un’incertezza sulla soluzione futura. La questione riguarda principalmente le aspettative dell’esterno rispetto alle possibilità offerte dal club. La trattativa resta aperta e nessuna decisione è stata ancora presa.

Inter News 24 Rinnovo Carlos Augusto, l'Inter vorrebbe prolungare il contratto in scadenza nel 2028 ma l'esterno chiede più spazio. Il futuro di Carlos Augusto all'Inter attraversa una fase di riflessione che va oltre il semplice aspetto contrattuale. Nonostante la fiducia di Cristian Chivu e della proprietà Oaktree, il brasiliano sta valutando attentamente il proprio ruolo all'interno del progetto nerazzurro, specialmente in un momento in cui la squadra è concentrata a difendere i 67 punti in classifica.

