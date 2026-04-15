Mercato immobiliare la provincia di Reggio Calabria è il territorio più economico per le locazioni

Nel primo trimestre del 2026, il mercato immobiliare in Calabria ha registrato un aumento del 25% delle case in affitto e un incremento del 20% dei canoni. Al contrario, la domanda di immobili in vendita e i relativi prezzi sono rimasti sostanzialmente invariati, con un incremento dello 1,2%. Tra le province della regione, quella di Reggio Calabria si distingue come il territorio più economico per le locazioni.

Nel primo trimestre del 2026 il mercato immobiliare della Calabria ha visto lo stock di case in affitto (+25%) e i canoni (+20%) aumentare notevolmente, mentre la domanda di case in vendita (+1,2%) e i prezzi (+1,2%) si sono mantenuti stabili.Attualmente, per comprare casa servono in media 960.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Notizie correlate

Vicinanza al territorio, il generale Domizi incontra i carabinieri della provincia di Reggio CalabriaVisita istituzionale, questa mattina, del generale di corpo d’armata Claudio Domizi, comandante interregionale carabinieri Culqualber, presso il...

Maltempo, ancora allerta gialla per temporali su tutto il territorio di Reggio Calabria e provinciaLa protezione civile ha emesso per la giornata del 16 febbraio un ulteriore avviso di criticità idrogeologica e idraulica nell'intera regione con...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Mercato immobiliare Calabria 2026: affitti in forte crescita, vendite stabili; In Calabria offerta case in affitto (+25%) e canoni (+20%) in aumento; Immobiliare: la provincia di Rimini resta la più cara per comprare casa, ma i prezzi calano in città; Mercato immobiliare vicentino in frenata su compravendite e prezzi.

Mercato immobiliare, la provincia di Reggio Calabria è il territorio più economico per le locazioniSecondo il report di Immobiliare.it, in Calabria offerta di case in affitto (+25%) e canoni (+20%) in forte aumento nel primo trimestre dell’anno ... reggiotoday.it

Le origini dei nomi: scopri perché Reggio Emilia e Reggio Calabria si chiamano cosìQuando si dice Reggio la domanda può sorgere spontanea: Emilia o Calabria? Questa ambiguità geografica è nota tanto da aver spinto all’uso comune di specificare la città con il nome completo. Ma come ... repubblica.it

Reggio Calabria, il 19 aprile l'incontro "Dalla natura alla salute: i frutti rossi" | INFO - facebook.com facebook