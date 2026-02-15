Maltempo ancora allerta gialla per temporali su tutto il territorio di Reggio Calabria e provincia

Il maltempo ha colpito Reggio Calabria, causando disagi e allagamenti in diverse zone della città. La Protezione Civile Calabria ha emesso un’allerta gialla per temporali su tutto il territorio, prevedendo piogge intense e forti raffiche di vento. La situazione mette a rischio le strade principali e le attività quotidiane dei cittadini.

La protezione civile ha emesso per la giornata del 16 febbraio un ulteriore avviso di criticità idrogeologica e idraulica nell'intera regione con probabilità di pioggia che potrà evolvere in nubifragi Sarà un'altra giornata di maltempo a Reggio Calabria quella di lunedì 16 febbraio. Anche il territorio metropolitano, in città e nella provincia, sarà interessato da uno scenario di allerta gialla, secondo il bollettino diramato oggi dalla Protezione Civile Calabria. Nell'avviso le criticità idrogeologiche e idrauliche si estendono all'intera regione. Anche a Reggio, reduce negli ultimi giorni da un'ennesima situazione di eventi climatici estremi con forte vento e danni che hanno interessato pure il lungomare, sono previste piogge di intensità variabile.🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

