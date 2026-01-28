Vicinanza al territorio il generale Domizi incontra i carabinieri della provincia di Reggio Calabria

Questa mattina il generale Claudio Domizi ha visitato il comando dei carabinieri di Reggio Calabria. L’obiettivo è stato incontrare i militari e mostrare vicinanza al territorio. La visita sottolinea l’attenzione dei vertici dell’Arma nei confronti dei reparti e del personale che opera ogni giorno in provincia.

Visita istituzionale, questa mattina, del generale di corpo d'armata Claudio Domizi, comandante interregionale carabinieri Culqualber, presso il comando provinciale di Reggio Calabria, a testimonianza della costante attenzione dei vertici dell'Arma nei confronti dei reparti e del personale.

