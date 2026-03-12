Canottaggio | buon avvio di stagione per i Vigili del Fuoco Carrino al meeting nazionale di Piediluco

Dal 6 all’8 marzo si è svolto a Piediluco il primo meeting nazionale di canottaggio del 2026, che ha visto coinvolte diverse categorie agonistiche tra cui U17, U19, U23, pesi leggeri, Senior e Pararowing. I Vigili del Fuoco “Carrino” hanno preso parte alla competizione, ottenendo un buon avvio di stagione. La manifestazione si è svolta sulle acque del lago di Terni.

Presente anche il Gruppo sportivo dei Vigili del fuoco "Carrino" di Brindisi, sezione canottaggio, che ha schierato alcuni dei propri atleti ottenendo risultati incoraggianti in questa prima uscita stagionale. Nel singolo U19 maschile, Francesco Tanzarella ha superato la fase di qualificazione ma, complice una gara non impeccabile, si è fermato in semifinale. Lo stesso atleta si è però riscattato nella gara dell'otto con timoniere U19, conquistando una splendida vittoria con un ampio distacco sugli equipaggi secondi classificati. Buone indicazioni anche dal due senza U23 maschile, dove Nicola Centonze, in equipaggio con un atleta del Circolo Canottieri Barion, ha fatto registrare un buon riscontro cronometrico.