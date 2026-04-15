Memorandum Italia-Israele stop con 70mila morti di ritardo

La Procura di Roma ha avviato un’indagine per tortura nei confronti dei militari israeliani coinvolti nell’intercettazione e nella detenzione degli attivisti della Global Sumud Flotilla avvenuta nel settembre 2025. Questa decisione segue l’attesa di oltre sette decenni per un memorandum tra Italia e Israele, che riguarda un episodio di ritardo di circa 70 mila morti. La vicenda ha suscitato reazioni a livello internazionale e si inserisce in un quadro più ampio di tensioni diplomatiche.

La Procura di Roma ha aperto un’indagine per tortura contro i militari israeliani che nel settembre 2025 intercettarono e detennero gli attivisti della Global Sumud Flotilla. Il legal team ha dichiarato: “È stata riconosciuta la gravità di quanto accaduto”. Arturo Scotto, deputato del Pd, lo ha definito “un fatto rilevante”. Lo stesso giorno il governo Meloni ha comunicato il mancato rinnovo del memorandum di cooperazione in materia di difesa con Israele, vigente da vent’anni. Il 14 aprile 2026, dallo stesso Stato, sulla stessa materia: un atto della magistratura e uno dell’esecutivo. La Procura nomina il reato: tortura. Il governo nomina l’azione: sospensione del rinnovo automatico.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Memorandum Italia-Israele, stop con 70mila morti di ritardo Notizie correlate Leggi anche: Stop al memorandum Italia-Israele, Schlein e Conte: “Ci voleva così tanto? Arriva dopo 70mila palestinesi uccisi” Leggi anche: Stop memorandum Italia Israele, Donzelli: Sempre criticati quando hanno colpito civili – Il video Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Memorandum Italia-Israele, l'annuncio di Meloni: Sospeso il rinnovo automatico dell'accordo di Difesa; Cosa vuol dire che l'Italia ha sospeso il rinnovo dell'accordo di difesa con Israele, in pratica; Cos'è il Memorandum sulla Difesa Italia-Israele che dura da 20 anni; Il governo sospende la cooperazione con Israele sulla difesa. Memorandum Italia-Israele, stop con 70mila morti di ritardoLo stop al memorandum tra Italia e Israele arriva in ritardo di oltre 70mila morti. E intanto la Flotilla si dà appuntamento in Sicilia. lanotiziagiornale.it Meloni sospende il Memorandum Italia-Israele sulla difesa: stop al rinnovo automatico dopo vent’anniGiorgia Meloni sospende il rinnovo automatico del Memorandum Italia-Israele sulla cooperazione militare in vigore dal 2005: cosa cambia e perché è una svolta. infodifesa.it COMUNICATO STAMPA DI ASSOPACEPALESTINA Sospensione memorandum militare con Israele: meglio tardi che mai AssoPacePalestina, considera positivamente, l’annunciata sospensione del memorandum di cooperazione militare tra Italia e Israele, fo facebook Memorandum Italia-Israele sospeso, Katz: "Documento senza contenuto", opposizione: "Fallimento imbarazzante di Netanyahu" x.com