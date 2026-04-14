Stop al memorandum Italia-Israele Schlein e Conte | Ci voleva così tanto? Arriva dopo 70mila palestinesi uccisi

Elly Schlein e Giuseppe Conte hanno commentato il recente allontanamento del governo dal memorandum di difesa tra Italia e Israele, sottolineando che la decisione è arrivata dopo un lungo periodo di proteste e di perdite tra i palestinesi. Entrambi hanno criticato i tempi della decisione, definendoli eccessivamente lunghi e lasciando inascoltate le voci di dissenso fino a questo momento. La questione ha suscitato reazioni nel panorama politico nazionale.

“Ci voleva così tanto?”. “Grave, colpevole ritardo”. I leader dell’opposizione Elly Schlein e Giuseppe Conte hanno accolto con favore il cambio di passo del governo sul memorandum di difesta tra Italia-Israele, ma ne contestano i tempi lunghi e tutte le proteste ignorate fino a oggi. “Lo chiedevamo da tempo insieme ad altre forze progressiste, perché la dignità di questo paese si misura anche sul rispetto del diritto internazionale”, ha detto la segretaria Pd. Che chiede un passo ulteriore. “Ora serve coerenza: l’Italia smetta di fare ostruzionismo sulla sospensione dell’accordo di associazione UE-Israele, su cui cresce il consenso tra gli Stati membri.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Stop al memorandum Italia-Israele, Schlein e Conte: “Ci voleva così tanto? Arriva dopo 70mila palestinesi uccisi” “Ci voleva tanto?”. Schlein, l’affondo Meloni: “Scelta tardiva, sono illegali!”La decisione del governo italiano di sospendere il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Israele riapre il confronto politico interno, con la... Gaza, 8 palestinesi uccisi in raid Israele sulla Striscia(Adnkronos) – Almeno otto palestinesi sono stati uccisi in raid aerei israeliani condotti nella notte sulla Striscia di Gaza.