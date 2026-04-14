Stop memorandum Italia Israele Donzelli | Sempre criticati quando hanno colpito civili – Il video

Un video diffuso online mostra le dichiarazioni di un rappresentante politico riguardo alle azioni militari tra Italia e Israele, criticando le operazioni che hanno coinvolto civili. Nel filmato, si fa riferimento a precedenti critiche rivolte a governi precedenti quando avevano colpito obiettivi civili. La discussione si inserisce nel dibattito pubblico sulle modalità e le conseguenze delle operazioni militari in corso.

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