Dopo un periodo di tensione con l'ex presidente degli Stati Uniti, il premier italiano ha deciso di non commentare pubblicamente la questione e di affidarsi ai canali diplomatici per cercare di ricucire i rapporti con gli Stati Uniti. La relazione tra i due si era incrinata in precedenza, ma al momento non sono state rese note dichiarazioni ufficiali sui passi successivi.

Dopo il gelo con Trump, la premier Giorgia Meloni sceglie il silenzio pubblico e affida ai canali diplomatici il tentativo di ricomporre lo strappo con gli Usa Dopo ilvivace altercotra il presidente del ConsiglioGiorgia Melonie il presidente americanoDonald Trump,sembra essersi incrinato il vincolo, a lungo contestato, che legava Roma e Washington. Su suggerimento di Giovanbattista Fazzolari, pur riconoscendo la prevedibilità delle dichiarazioni trumpiane, Meloni avrebbe scelto unalinea di silenzio pubblico. La reazione, infatti, sarebbe stata affidata principalmente aicanali diplomatici. Nel tentativo di ricucire lo strappo attraverso...🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Meloni vs Trump: ‘Prevedibile ma ricuciremo per vie diplomatiche’

Meloni: Ho chiesto a Trump di riaprire la configurazione del Board

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