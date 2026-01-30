Donald Trump si è detto preoccupato per un possibile intervento militare in Iran. Ha avvertito che questa mossa potrebbe avere conseguenze serie a livello diplomatico e strategico. Il rischio di escalation nel Medioriente preoccupa anche molti alleati degli Stati Uniti. Trump ha insistito sulla necessità di valutare bene tutte le implicazioni prima di prendere una decisione.

Donald Trump ha espresso nei giorni scorsi preoccupazioni riguardo a una possibile azione militare contro l’Iran, sottolineando le implicazioni strategiche e diplomatiche che ne deriverebbero. L’ex presidente degli Stati Uniti, in un’intervista rilasciata il 29 gennaio 2026, ha dichiarato che sarebbe “fantastico se non dovessimo attaccare l’Iran”, mettendo in evidenza il peso delle conseguenze geopolitiche di un simile passo. Le sue parole sono arrivate in un contesto di crescente tensione nel Medio Oriente, con segnali di movimentazione militare da parte delle forze americane in acque prossime alle coste iraniane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Trump esprime timori su un eventuale intervento militare in Iran, sottolineando le conseguenze diplomatiche.

L’Iran è al centro di proteste prolungate, spingendo gli Stati Uniti a valutare diverse risposte.

Le proteste in Iran proseguono ormai da diciassette giorni, con un crescente numero di vittime e la rete internet comunque interrotta da diversi giorni.

