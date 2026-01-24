Afghanistan Conte | Trump agghiacciante ma Meloni non difende i caduti

L’ultimo commento di Conte evidenzia la complessità delle missioni internazionali e l’importanza di ricordare i sacrifici dei militari italiani. Mentre si discutono opinioni e responsabilità, è fondamentale mantenere rispetto e attenzione per coloro che hanno dato la vita in nome della pace e della sicurezza. Un dialogo equilibrato aiuta a comprendere meglio le sfide e le implicazioni di queste operazioni.

ROMA – "Io mi metto nei panni di chi ha perso un proprio caro nelle missioni internazionali dell'Italia come quella in Afghanistan. È agghiacciante sentire il Presidente Usa sminuire e deridere l'impegno di tanti italiani in divisa, dei caduti, senza una netta presa di posizione della Presidente del Consiglio Meloni per difendere loro e i sacrifici che hanno fatto per la patria". Lo scrive sui social il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. "Da ex presidente del Consiglio ho conosciuto da vicino il ruolo dei contingenti italiani e quello che fanno e come lo fanno per la pace e per le popolazioni locali.

