Meloni-Trump l’analista del Ppe | L’America del tycoon vuole solo vassalli

Il 15 aprile 2026, un analista del Ppe ha commentato l’attuale tensione tra la leader italiana e l’ex presidente degli Stati Uniti. Il dottor Federico Ottavio Reho, che coordina una ricerca presso il Wilfried Martens Centre, ha affermato che l’America di Trump preferisce relazioni di subordinazione con altri paesi e non cerca alleati stabili. La polemica tra Meloni e Trump sta portando a un ulteriore indebolimento dei rapporti tra le due figure politiche.

Roma, 15 aprile 2026 – Dottor Federico Ottavio Reho, coordinatore della ricerca del Wilfried Martens Centre, gabinetto studi del Ppe, come valuta l’escalation polemica che sta incrinando il rapporto Meloni-Trump? “L’America di Trump non ha alleati stabili. Vede solo vassalli e clienti, che vuole spartirsi con gli altri bulli dell’agone internazionale. I soli ‘patrioti’ che piacciono loro sono quelli che obbediscono senza fiatare”. Meloni ha investito sul dialogo a destra. La vittoria di Magyar e lo scontro con Trump sanciscono il declino dei populismi e la crisi di quel disegno? “Per citare Mark Twain, credo che la morte dei populismi sia largamente esagerata.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meloni-Trump, l’analista del Ppe: “L’America del tycoon vuole solo vassalli” Meloni a Porta a Porta: “Con Trump mi sono battuta più di tutti” L’analista militare: la crisi può durare: “Il tycoon vuole far scendere i prezzi”Roma, 11 marzo 2026 – “La guerra può durare ancora molto tempo: dipende da come gli Usa e Israele decidano di farla finire e da quanto il regime... "Trump ci vuole vassalli"La delegazione americana sta arrivando a Davos e ci si mette l’elmetto nel vero senso del termine.