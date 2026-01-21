Trump ci vuole vassalli

La visita della delegazione americana a Davos porta con sé alcune novità che attirano l’attenzione. Tra cambiamenti di policy e ipotesi di interventi militari, l’attenzione si sposta su come gli Stati Uniti intendano affrontare le sfide globali. In questo contesto, le decisioni e le parole di Donald Trump si inseriscono in un quadro di incertezza, influenzando il dibattito internazionale e le strategie dei paesi partecipanti.

La delegazione americana sta arrivando a Davos e ci si mette l’elmetto nel vero senso del termine. Dalla guerra dei dazi a un’improbabile, ma non impossibile, operazione militare in Groenlandia, il presidente Donald Trump sconvolge l’agenda del summit economico internazionale. Dall’altra parte, Il presidente Macron attacca e l’Ue si prepara a nuove turbolenze nelle relazioni transatlantiche. TUTTI AVVISATI Il presidente francese, Emmanuel Macron e la presidente della Commissione Europea, Ursula Von Der Leyen, almeno a parole, mettono dei paletti. Il numero uno dell’Eliseo sceglie un tono assertivo, parla di un "nuovo colonialismo" e accusa apertamente gli Stati Uniti di voler indebolire la Ue utilizzando la leva dei dazi, spiegando subito dopo come l’aumento delle tariffe rappresenti "una leva inaccettabile contro la sovranità nazionale". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Trump ci vuole vassalli" Leggi anche: Trump ci riprova? Un ordine esecutivo vuole bloccare gli Stati sull’IA Minneapolis in fiamme, mobilitati anche 1.500 parà: “Trump vuole invaderci”. Il sindaco: “Non ci lasciamo intimidire”A Minneapolis, le tensioni sono aumentate con l’intervento di 1. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Provenzano a Meloni: Scelga, o patriota o vassalla. L'Italia merita di più Argomenti discussi: Sanchez: Essere filo-atlantici non significa essere vassalli degli Stati Uniti; Trump ci vuole vassalli; Macron sfida Trump: Ci vuole vassalli, inaccettabile la legge del più forte; Macron sfida Trump: non siamo i tuoi vassalli. Trump ci vuole vassalliLa delegazione americana sta arrivando a Davos e ci si mette l’elmetto nel vero senso del termine. Dalla guerra dei dazi a un’improbabile, ma non impossibile, operazione militare in Groenlandia, il pr ... msn.com Macron sfida Trump: Ci vuole vassalli, inaccettabile la legge del più forteDonald minaccia dazi al 200% su champagne e vini come ritorsione sulla Groenlandia. E gli occhiali da sole del presidente francese dilagano sui social ... lasicilia.it Bentornati a #ÈsempreCartabianca! Trump è pronto, con qualunque mezzo, a conquistare la Groenlandia Mauro Corona: "Comincio ad essere preoccupato. Trump vuole la Groenlandia di certo non per il suo whisky ma spero sia un bluff" - facebook.com facebook Non basta la Groenlandia, quasi quasi Trump vuole anche le isole Chagos - come racconto su @repubblica x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.