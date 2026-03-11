La premier ha detto che l’Italia può ospitare basi statunitensi, ma solo se il Parlamento approva la decisione. La questione è stata affrontata nel Senato, dove si discute delle possibilità di rafforzare la presenza militare americana nel paese. Meloni ha ribadito che ogni scelta in tal senso passerà attraverso le decisioni delle istituzioni parlamentari.

La tensione internazionale si è fatta sentire anche nei corridoi del Senato, dove la premier Giorgia Meloni ha chiarito la posizione italiana sulla possibile escalation del conflitto in Iran. La leader della ha ribadito che l’Italia non è in guerra e non intende entrarci, ma ha lasciato aperta la porta a un’eventuale richiesta di utilizzo delle basi militari da parte degli Stati Uniti, pur sottoponendo ogni decisione futura al vaglio parlamentare. Mentre Madrid chiudeva le sue strutture al supporto logistico per azioni unilaterali, Roma mantiene una posizione di attesa rigorosa. Nel cuore del dibattito politico odierno, mercoledì 11 marzo 2026 alle ore 12:23, il quadro si presenta complesso: accordi storici risalenti al 1954 regolano ancora oggi la presenza americana sul suolo italiano, ma la soglia dell’intervento bellico rimane netta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meloni: basi USA in Italia, sì ma solo se il Parlamento

