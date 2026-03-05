Meloni sull’Iran | Italia non in guerra basi Usa solo con ok Parlamento

La premier ha dichiarato che l’Italia non parteciperà alla guerra in Iran, precisando che le basi militari statunitensi nel paese saranno utilizzate solo con l’autorizzazione del Parlamento. Durante un’intervista a RTL 102.5, ha spiegato che il governo fornirà aiuti difensivi al Golfo e ha ribadito la posizione di non coinvolgimento diretto in conflitti armati.

Nell'intervista a RTL 102.5 la premier chiarisce la linea del governo sulla crisi Iran-USA-Israele: nessuna partecipazione alla guerra, aiuti difensivi al Golfo e decisioni sulle basi militari solo con il Parlamento "L'Italia non è in guerra e non intende entrarci".