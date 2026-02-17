Vino italiano | giacenze al massimo storico Unione Vini chiede aiuto UE per espandere l’export e sostenere il settore

Il settore vinicolo italiano si trova in difficoltà a causa di un eccesso di vino immagazzinato e di un calo dei consumi interni. L'Unione Vini ha chiesto all’Unione Europea di intervenire, puntando a facilitare l’export e a ridurre le giacenze record, che hanno raggiunto il massimo storico. Recentemente, le aziende del settore hanno iniziato a ridurre le vendite sul mercato interno, accumulando bottiglie che rischiano di restare invendute a lungo.

Vino Italiano Sotto Pressione: Giacenze Record e la Richiesta di un Aiuto Europeo. Il settore vinicolo italiano si trova ad affrontare una sfida complessa, caratterizzata da un eccesso di produzione e un calo dei consumi interni. L'allarme, lanciato il 17 febbraio 2026 da Unione Italiana Vini, chiede un intervento a livello europeo per ampliare gli sbocchi commerciali e sostenere un comparto cruciale per l'economia nazionale. Le cantine, infatti, si trovano a gestire giacenze elevate, mettendo a rischio la stabilità del mercato. Un Mercato in Squilibrio: Produzione Eccessiva e Consumi in Calo. Negli ultimi anni, la produzione di vino in Italia ha superato la capacità del mercato interno di assorbire l'offerta.