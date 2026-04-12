Vino Coldiretti | le catene della burocrazia e i dazi pesano per 1,6 mld liberare il settore

Secondo Coldiretti, il settore del vino subisce un peso di circa 1,6 miliardi di euro a causa di burocrazia e dazi. L'organizzazione chiede di ridurre le restrizioni per favorire la crescita delle imprese vinicole e facilitare l’export. La questione viene affrontata nel contesto di un settore che rappresenta un elemento importante dell’economia agricola nazionale. La proposta mira a semplificare le procedure e a eliminare gli ostacoli commerciali.

Verona, 12 apr. (Adnkronos) - Liberare il vino dalle catene della burocrazia, dei dazi e delle etichette allarmistiche farebbe recuperare 1,6 miliardi di euro alle aziende vitivinicole italiane, liberando risorse per continuare a investire sulla qualità, sull'innovazione, sull'enoturismo e sulla promozione nei mercati internazionali. E' quanto emerge dall'analisi della Coldiretti diffusa in occasione dell'inaugurazione del Vinitaly. Simbolo della 58a edizione del salone del vino è infatti una grande bottiglia di vino avvolta da catene spezzate che campeggia all'ingresso di Casa Coldiretti e rappresenta la condizione attuale del settore vitivinicolo italiano.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Vino, Coldiretti: le catene della burocrazia e i dazi pesano per 1,6 mld, liberare il settore Leggi anche: Vinitaly 2026, Coldiretti: Liberare il vino da burocrazia e dazi vale 1,6 miliardi Il vino in lattina conquista le nuove generazioni: formato alternativo o futuro del settore?Nel bar affollato di un lunedì sera, tra risate e conversazioni animate, una giovane donna estrae dalla borsa una lattina bianca.