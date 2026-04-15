Meloni sempre al fianco di Kiev in gioco anche la sicurezza Ue

Negli ultimi quattro anni, l’Italia ha mantenuto una posizione costante di supporto verso Kiev, sostenendo il suo popolo e le sue istituzioni. La premier ha ribadito l’impegno del paese in questo senso, sottolineando che questa continuità si è mantenuta anche di fronte a sfide e cambiamenti. La discussione si inserisce in un contesto più ampio che coinvolge anche la sicurezza dell’Unione Europea.

"In questi 4 anni la posizione dell'Europa e dell'Italia è stata sempre la stessa al fianco di Kiev, del suo popolo e delle sue istituzioni. Non è solo un dovere morale ma una necessità strategica" perché "è in gioco anche la sicurezza dell'Europa ". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte al termine dell'incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Meloni, sempre al fianco di Kiev, in gioco anche la sicurezza Ue Notizie correlate Ucraina, Meloni: "Posizione Italia mai cambiata, restiamo a fianco Kiev"Durante il suo discorso al Senato in merito agli sviluppi della crisi in Medioriente e in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo, la... L’Ue esulta per la vittoria di Magyar, anche se sull’Ucraina somiglia a Orbán: sì a petrolio e gas russi. Aperture a Kiev? Le paga l’Ue“Vorrei dire al popolo ungherese che ce l’avete fatta di nuovo, contro ogni previsione, come nel 1956 (anno della Rivoluzione, ndr), quando vi siete... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Meloni: Italia come sempre al fianco degli Usa, non subalterna; Informativa sull'azione del Governo, l'intervento del Presidente Meloni al Senato della Repubblica; Meloni, sempre al fianco di Kiev, in gioco anche la sicurezza Ue; Meloni, distacco soft da Trump: così la premier cambia strategia. La mossa di andare alle Camere. Meloni, sempre al fianco di Kiev, in gioco anche la sicurezza UeIn questi 4 anni la posizione dell'Europa e dell'Italia è stata sempre la stessa al fianco di Kiev, del suo popolo e delle sue istituzioni. Non è solo un dovere morale ma una necessità strategica pe ... ilgiorno.it Zelensky a Palazzo Chigi per l'incontro con Meloni. La premier: «Sempre al fianco di Kiev, in gioco anche la sicurezza Ue»Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riceverà oggi a Palazzo Chigi, alle ore 15.30, il Presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. Lo fa sapere con una nota ... leggo.it Meloni riceve Zelensky a Roma: "Italia sempre al fianco dell'Ucraina" facebook Trump, non pago, attacca ancora Meloni: 'Con chi nega l'aiuto non più lo stesso rapporto' L'intervista a Fox: 'L'Italia riceve grandi quantità di petrolio dallo Stretto' x.com