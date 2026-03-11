Durante un intervento al Senato, la presidente del Consiglio ha affermato che l’Italia mantiene invariata la propria posizione di sostegno a Kiev e continuerà a essere al fianco dell’Ucraina. Il discorso è stato incentrato sugli sviluppi della crisi in Medio Oriente e sulle questioni previste all’ordine del giorno del prossimo Consiglio europeo del 19 e 20 marzo.

Durante il suo discorso al Senato in merito agli sviluppi della crisi in Medioriente e in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dedicato anche un passaggio alla guerra in Ucraina. “Al Consiglio Ue della prossima settimana parleremo ancora una volta anche di Ucraina, conflitto è purtroppo entrato nel suo quinto anno – ha detto Meloni – In questo lungo periodo la posizione italiana non è mai cambiata, l’Italia resta fermamente al fianco di Kiev, del suo popolo, delle sue istituzioni, a sostegno della sua integrità territoriale, della sua sovranità, della sua indipendenza, come ho avuto modo di ribadire al presidente Zelensky in occasione del nostro ultimo contatto avvenuto giovedì scorso”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, Meloni: "Posizione Italia mai cambiata, restiamo a fianco Kiev"

