Meloni scarica Netanyahu e litiga con Trump ed è solo mercoledì

Alla terza dichiarazione in ventiquattro ore sullo scontro tra la Casa Bianca e il Vaticano, la premier italiana ha avuto un confronto acceso con il presidente degli Stati Uniti e ha espresso dissenso con il premier israeliano. Le dichiarazioni pubbliche sono arrivate in rapida sequenza, creando un quadro di tensione politica internazionale. La situazione si intensifica nel corso della giornata, con risposte ufficiali da parte delle parti coinvolte.

Alla terza dichiarazione in ventiquattro ore sullo scontro Casa Bianca-Vaticano, in un crescendo mozzafiato dal timidissimo al tonitruante, dall’indecifrabile e quasi inudibile primo comunicato di lunedì mattina (in cui si limitava a fare auguri di buon viaggio al Papa) fino alle parole sempre più esplicite di lunedì sera e poi ancora di ieri mattina, Giorgia Meloni è finalmente riuscita a farsi attaccare da Donald Trump, che se ne è detto molto deluso in un’intervista al Corriere della sera. Vedremo se la spericolata manovra della nostra presidente del Consiglio otterrà qualche effetto e soprattutto se il disperato tentativo di trovare il...🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Meloni scarica Netanyahu e litiga con Trump, ed è solo mercoledì ÚLTIMA HORA | Meloni estalla contra Netanyahu por vetar la entrada al Santo Sepulcro Leggi anche: Netanyahu da Trump mercoledì per l'Iran Iran, Netanyahu vedrà Trump mercoledì a Washington(Adnkronos) – Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, incontrerà mercoledì a Washington il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per...