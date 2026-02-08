Iran Netanyahu vedrà Trump mercoledì a Washington

Mercoledì a Washington, Benjamin Netanyahu incontrerà Donald Trump. Il primo ministro israeliano discuterà con il presidente americano sui negoziati con l’Iran. L’incontro arriva in un momento di tensione tra le tre nazioni, con l’obiettivo di affrontare le prossime mosse sulla questione nucleare iraniana.

(Adnkronos) – Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, incontrerà mercoledì a Washington il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per “discutere dei negoziati con l’Iran”. Lo ha riferito l’ufficio dello stesso Netanyahu. “Il primo ministro ritiene che qualsiasi negoziazione debba includere limitazioni sui missili balistici e la fine del sostegno all’asse iraniano”, si aggiunge. “L’Iran vuole un accordo”, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, annunciando che ulteriori colloqui si terranno la prossima settimana. Trump ha aggiunto che “c’è tutto il tempo per un accordo” ribadendo che Teheran non avrà armi nucleari. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Questa settimana, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu volerà a Washington per incontrare il presidente Donald Trump.

Due giorni dopo l'incontro con Netanyahu, Donald Trump ha rivolto un messaggio di minaccia all’Iran, avvertendo di possibili interventi militari se Teheran dovesse reprimere con violenza le proteste in corso.

