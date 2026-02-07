Netanyahu da Trump mercoledì per l' Iran

Questa settimana, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu volerà a Washington per incontrare il presidente Donald Trump. L’obiettivo principale è discutere dei negoziati con l’Iran, in un momento di grande attenzione internazionale sulla questione. La visita si svolgerà mercoledì, e tra i due leader si parlerà di come affrontare le tensioni legate al dossier iraniano.

21.35 Netanyahu da Trump mercoledì per l'Iran21.00 Lucca, donna trovata morta in ruscello20.08 Serie A, 24° turno: Genoa-Napoli 2-319.37 Referendum, portavoce 15 promotori18.55 Scontri a manifestazione anti Olimpiadi18.30 Lega: no cambi di casacca in Parlamento17.48 17enne uccisa,fermato giovane: confessa17.26 Giochi 2026, oro Francesca Lollobrigida16.47 Valanga Lombardia: 1 morto e 1 disperso "IL MARCIATORE – la vera storia di Abdon Pamich", martedì 10 febbraio, ore 21:30 su Raiuno, vai all'articolo e alle clip 1, 2 e 3 "CUORI – Terza stagione", da domenica 01 febbraio, ore 21:30 su Raiuno, vai all'articolo, al trailer, ai videopromo 1, 2 e 3 e alla clip Cultura e Spettacolo p.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondimenti su Benjamin Netanyahu

La Casa Bianca conferma che i colloqui con l’Iran sono ancora in programma per questa settimana.

L'incontro tra Netanyahu e Trump ha attirato l’attenzione principalmente per alcune dichiarazioni e smentite, tra cui quella riguardante la presunta grazia offerta da Herzog a Netanyahu.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Netanjahu bei Trump: Gemeinsame Front gegen Iran und Hamas

Ultime notizie su Benjamin Netanyahu

Argomenti discussi: Israele e Palestina: al via la fase due tra molte incertezze; Trump: 'Con Iran dialogo in corso'. Witkoff a Gerusalemme da Netanyahu; Dall’ipocrisia alla brutalità: così il potere ha perso la maschera della benevolenza; L'IDF conferma: I morti a Gaza sono stati 70mila. Lo riportano i media israeliani - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha indetto una consultazione sulla sicurezza. Si discute di un attacco Usa all'Iran.

Iran: Pronti ad accordo con Usa sul nucleare. Mercoledì Netanyahu da Trump. DIRETTALeggi su Sky TG24 l'articolo Iran: 'Pronti ad accordo con Usa sul nucleare'. Mercoledì Netanyahu da Trump. DIRETTA ... tg24.sky.it

Netanyahu da Trump mercoledì per discutere dei negoziati con l'Iran(ANSA) - TEL AVIV, 07 FEB - Il primo ministro Benjamin Netanyahu dovrebbe incontrare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump questo mercoledì a Washington e discuterà con lui dei negoziati con l ... msn.com

FASS Webinar Serie n.4 I diritti umani e la geopolitica con Fr. Francesco Compagnoni, O.P. Con la fine della Unione Sovietica ci eravamo fatte troppe illusioni. Con Putin, Trump, Netanyahu, … tutto è stato di nuovo rimesso in discussione. Cosa resta di que facebook

Trump, Netanyahu, Putin e Xi Jinping davanti ad una roulette a decidere le sorti del mondo. È la rappresentazione di uno dei carri allegorici del #Carnevale di #Viareggio, al via ieri. Come da tradizione, sfilano anche temi politici, quest'anno con le tensioni i x.com