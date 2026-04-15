Durante il giorno dello scontro, sui social sono state osservate dinamiche opposte: mentre alcuni utenti hanno mostrato sostegno a una figura politica, altri hanno espresso il proprio dissenso nei confronti di un'altra. Nonostante le differenze, i commenti sono stati numerosi e variegati, riflettendo la capacità degli utenti di farsi sentire nei momenti di confronto pubblico. In questo contesto, le reazioni sono state spontanee e immediate, coinvolgendo diverse fasce di pubblico.

A dispetto di quanto siamo portati a credere, anche i follower hanno un’anima e una coscienza e quando c’è un momento in cui bisogna farsi sentire, in modi diversi sia chiaro, non perdono quasi mai l’occasione per esprimersi. Per essere vicini al loro leader o per manifestargli un dissenso pubblico. Come è successo molto probabilmente anche ieri, dopo che il presidente statunitense Donald Trump ha duramente attaccato Giorgia Meloni sia perché la premier ha difeso il pontefice e sia per la piega che sta prendendo il conflitto contro l’Iran: “non vuole aiutarci nella guerra, su di lei mi sbagliavo, non ha coraggio.è lei che è inaccettabile, perché non le importa se l'Iran ha una arma nucleare e farebbe saltare in aria l'Italia in due minuti se ne avesse la possibilità”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Meloni sale e Trump scende: le dinamiche opposte sui social nel giorno dello scontro

Meloni: «Trump Spero che potremo dargli il Nobel per la pace»

Milan-Como, le scintille tra Allegri e Fàbregas: retroscena e dinamiche dello scontroIl pareggio tra Milan e Como ha aperto una finestra su dinamiche che trascendono il risultato.

Il 500° della Battaglia di Pavia. Nel giorno dello scontro le ultime commemorazioniSi chiude oggi, anniversario della battaglia di Pavia, l’anno dedicato allo scontro tra l’esercito francese e quello spagnolo.

Temi più discussi: Meloni prende le distanze da Trump, lui si arrabbia, lei riceve la solidarietà da tutti; Meloni sull’attacco al Papa: Non so quanti leader hanno parlato come me su Trump; Bonelli: Trump ricco con la guerra e Meloni zitta. La destra è il partito dei signori della guerra.; Trump attacca Meloni: Lei è inaccettabile, non le importa che l’Iran possa far saltare in aria l’Italia. Sono scioccato da lei.

Donald Trump e Giorgia Meloni, dall’amicizia alla rottura. Il presidente Usa: «Sono scioccato da lei. Pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo»Fino a poco tempo fa, era stato lo stesso Trump a definire la premier italiana «un’amica» e «una grande leader che cerca sempre di aiutare». Ma ora ha ribaltato completamente il suo giudizio ... vanityfair.it

Meloni sale e Trump scende: le dinamiche opposte sui social nel giorno dello scontroA dispetto di quanto siamo portati a credere, anche i follower hanno un’anima e una coscienza e quando c’è un momento in cui bisogna farsi sentire, in modi diversi sia chiaro, non perdono quasi mai ... ilgiornale.it

Giorgia #Meloni: "Il decreto bollette è legge. È un provvedimento che garantirà risparmi e benefici diretti per famiglie e imprese. Aiutiamo chi è più in difficoltà con il bonus sociale che sale a 315 euro, riduciamo gli oneri generali di sistema che gravano sulle bo x.com

Il governo è sotto botta dopo il tonfo della bocciatura della riforma della giustizia. Le accise prima salgono e poi scendono per tornare al livello di prima, quelle stesse accise che Meloni aveva promesso di abbassare. La pressione fiscale sale ed è arrivata al 4 - facebook.com facebook