Meloni sale e Trump scende | le dinamiche opposte sui social nel giorno dello scontro

Da ilgiornale.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il giorno dello scontro, sui social sono state osservate dinamiche opposte: mentre alcuni utenti hanno mostrato sostegno a una figura politica, altri hanno espresso il proprio dissenso nei confronti di un'altra. Nonostante le differenze, i commenti sono stati numerosi e variegati, riflettendo la capacità degli utenti di farsi sentire nei momenti di confronto pubblico. In questo contesto, le reazioni sono state spontanee e immediate, coinvolgendo diverse fasce di pubblico.

A dispetto di quanto siamo portati a credere, anche i follower hanno un’anima e una coscienza e quando c’è un momento in cui bisogna farsi sentire, in modi diversi sia chiaro, non perdono quasi mai l’occasione per esprimersi. Per essere vicini al loro leader o per manifestargli un dissenso pubblico. Come è successo molto probabilmente anche ieri, dopo che il presidente statunitense Donald Trump ha duramente attaccato Giorgia Meloni sia perché la premier ha difeso il pontefice e sia per la piega che sta prendendo il conflitto contro l’Iran: “non vuole aiutarci nella guerra, su di lei mi sbagliavo, non ha coraggio.è lei che è inaccettabile, perché non le importa se l'Iran ha una arma nucleare e farebbe saltare in aria l'Italia in due minuti se ne avesse la possibilità”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Meloni: «Trump Spero che potremo dargli il Nobel per la pace»

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Temi più discussi: Meloni prende le distanze da Trump, lui si arrabbia, lei riceve la solidarietà da tutti; Meloni sull’attacco al Papa: Non so quanti leader hanno parlato come me su Trump; Bonelli: Trump ricco con la guerra e Meloni zitta. La destra è il partito dei signori della guerra.; Trump attacca Meloni: Lei è inaccettabile, non le importa che l’Iran possa far saltare in aria l’Italia. Sono scioccato da lei.

meloni sale e trumpDonald Trump e Giorgia Meloni, dall’amicizia alla rottura. Il presidente Usa: «Sono scioccato da lei. Pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo»Fino a poco tempo fa, era stato lo stesso Trump a definire la premier italiana «un’amica» e «una grande leader che cerca sempre di aiutare». Ma ora ha ribaltato completamente il suo giudizio ... vanityfair.it

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