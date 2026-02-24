Il 500° della Battaglia di Pavia viene celebrato oggi, dopo aver coinvolto decenni di studi e ricostruzioni storiche. La ricorrenza coincide con le ultime commemorazioni ufficiali, che richiamano l’attenzione sulla portata dello scontro tra l’esercito francese e quello spagnolo. Le cerimonie si svolgono nei luoghi simbolo della battaglia, attirando visitatori e storici da tutto il paese. La giornata si conclude con una mostra dedicata agli eventi di quel giorno.

Si chiude oggi, anniversario della battaglia di Pavia, l’anno dedicato allo scontro tra l’esercito francese e quello spagnolo. E termina la grande mostra “ Pavia 1525: le arti nel Rinascimento e gli arazzi della battaglia “, organizzata nell’ambito del cinquecentenario. I visitatori hanno apprezzato soprattutto le opere di grandi maestri come Leonardo da Vinci, Ambrogio Bergognone, Bernardino Zenale, Pietro Perugino, che offrono una testimonianza della splendida fioritura artistica e culturale che Pavia conobbe nel Rinascimento. Punto di forza dell’esposizione è la spettacolare raffigurazione visiva della battaglia, offerta dai sette arazzi monumentali del Museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli, eccezionalmente concessi in prestito, tessuti negli anni 1528-1531 dalla manifattura fiamminga di Jan e Willem Dermoyen su disegni di Bernard van Orley. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Leggi anche: Pavia, niente mercato in piazza Petrarca nel giorno della festa di San Siro, patrono della città

Giorno della Memoria: commemorazioni, mostre, concerti, libri e teatro per non dimenticare la ShoahIl 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria, istituito nel 2005 per ricordare le vittime della Shoah.

La battaglia di Pavia e il futuro della difesa europea (1525-2025) - Quarta edizione

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Il 500° della Battaglia di Pavia. Nel giorno dello scontro le ultime commemorazioni; Borgosatollo, multe fino a 500 euro per chi diserta la battaglia ai piccioni; Fincantieri chiude un aumento di capitale da 500 milioni di euro. Gli advisor; Un comitato contro il data center di Certosa: oltre 500 firme raccolte.

Il 500° della Battaglia di Pavia. Nel giorno dello scontro le ultime commemorazioniSi chiude oggi, anniversario della battaglia di Pavia, l’anno dedicato allo scontro tra l’esercito francese e quello spagnolo. E termina la grande mostra Pavia 1525: le arti nel Rinascimento e gli a ... ilgiorno.it

I 500 anni della Battaglia di Pavia ma in miniatura: al Broletto la disfida è con i soldatiniPavia, 22 febbraio 2025 – Soldati a grandezza naturale impegnati nel parco del castello di Mirabello e figurini al Broletto. Fino al primo marzo l’Urban center ospita una battaglia di Pavia in ... ilgiorno.it

A grande richiesta abbiamo aggiunto altre due visite guidate prima della chiusura della mostra (che è aperta fino al 24 febbraio): "Pavia 1525. Le arti nel Rinascimento e gli arazzi della Battaglia" ai @museicivicipavia al Castello di Pavia! sabato 21 febbraio - facebook.com facebook