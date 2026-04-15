Meloni riceve Zelensky | sempre a fianco di Kiev

La Presidente del Consiglio ha incontrato a Palazzo Chigi il Presidente ucraino in un incontro ufficiale. È stata discussa la collaborazione tra Italia e Ucraina, con particolare attenzione alla situazione sul territorio ucraino. Durante l'incontro sono stati affrontati temi relativi ai rapporti bilaterali e alla situazione attuale del paese coinvolto nel conflitto. La visita si è conclusa con un breve comunicato congiunto.

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, per un bilaterale. In agenda per Zelensky anche l’incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “In questi 4 anni la posizione dell’Europa e dell’Italia è stata sempre la stessa al fianco di Kiev, del suo popolo e delle sue istituzioni. Non è solo un dovere morale ma una necessità strategica”, così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante la conferenza stampa congiunta col Presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Palazzo Chigi. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Meloni riceve Zelensky: “sempre a fianco di Kiev” La Meloni e Zelensky: un cambio di rotta inaspettato Notizie correlate Meloni riceve Zelensky: “Sempre al fianco di Kiev, un Occidente diviso sarebbe un regalo a Mosca”Roma, 15 aprile 2026 – La premier Giorgia Meloni torna a parlare di politica estera. Leggi anche: Meloni riceve Zelensky: "Insieme a Kiev per la produzione di droni" Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Meloni mercoledì 15 aprile riceve Zelensky a Roma; Padiglione russo alla Biennale, l’imbarazzo di Palazzo Chigi. E mercoledì Meloni vede Zelensky; Descalzi vuole riaprire al gas russo mentre Meloni si prepara a incontrare Zelensky; Meloni mercoledì 15 aprile riceve Zelensky a Roma. Meloni riceve Zelensky: Sempre al fianco di Kiev, un Occidente diviso sarebbe un regalo a MoscaNono bilaterale tra la premier e il presidente ucraino. L’Italia continuerà a fare la sua parte. Siamo interessati a sviluppare una produzione congiunta in materia di droni ... quotidiano.net Meloni riceve Zelensky: Nostro sostegno continua. In gioco c'è la sicurezza di tutta l'EuropaLa presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha accolto a Palazzo Chigi il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky. Dopo il bilaterale sono previste dichiarazioni congiunte. In agenda per Zelensky ... lastampa.it Meloni riceve a Palazzo Chigi il Presidente ucraino Zelensky ift.tt/cfbHURA x.com Meloni riceve Zelensky a Roma: "Italia sempre al fianco dell'Ucraina" facebook