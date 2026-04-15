Meloni con Kiev interessati a una produzione comune di droni

Un rappresentante del governo ha annunciato che l’Italia e l’Ucraina stanno discutendo di una collaborazione per la produzione di droni. Durante un incontro, si è parlato di come rafforzare la cooperazione nel settore della difesa, con particolare attenzione allo sviluppo di una produzione congiunta di droni. L’Ucraina è stata indicata come una delle nazioni più avanzate in questo campo negli ultimi anni.

"Ci siamo confrontati su come rafforza cooperazione in materia difesa l'Italia è molto interessata a sviluppare una produzione congiunta soprattutto nel settore dei droni, su cui l' Ucraina in questi anni è diventata nazione guida". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte al termine dell'incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Meloni, con Kiev interessati a una produzione comune di droni Notizie correlate Tre droni ucraini caduti in Finlandia in una settimana, tensione con KievTre droni ucraini sono caduti sul territorio della Finlandia nel giro di una settimana, fra fine marzo e inizio aprile. Meloni conferma il sostegno a Kiev: "L'Europa parli con una sola voce"AGI - Il governo italiano "rinnova la propria solidarietà e vicinanza" alle istituzioni e alla popolazione ucraina, "accompagna il processo negoziale... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Meloni, con Kiev interessati a una produzione comune di droni; Ucraina Vance | Delusi dai leader Ue Meloni e Orban ci hanno aiutato. Meloni, con Kiev interessati a una produzione comune di droniCi siamo confrontati su come rafforza cooperazione in materia difesa l'Italia è molto interessata a sviluppare una produzione congiunta soprattutto nel settore dei droni, su cui l'Ucraina in questi a ... ilgiorno.it Meloni riceve Zelensky: Nostro sostegno continua. In gioco c'è la sicurezza di tutta l'EuropaLa presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha accolto a Palazzo Chigi il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky. Dopo il bilaterale sono previste dichiarazioni congiunte. In agenda per Zelensky ... lastampa.it Meloni riceve Zelensky a Roma: "Italia sempre al fianco dell'Ucraina" facebook Trump, non pago, attacca ancora Meloni: 'Con chi nega l'aiuto non più lo stesso rapporto' L'intervista a Fox: 'L'Italia riceve grandi quantità di petrolio dallo Stretto' x.com