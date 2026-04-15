Il presidente del consiglio ha incontrato il presidente ucraino, ribadendo il sostegno costante dell'Italia all'Ucraina. Durante l'incontro, è stato annunciato un accordo per avviare la produzione congiunta di droni, in un momento in cui l'instabilità internazionale si fa sempre più presente. Il capo del governo ha commentato la complessità degli attuali tempi, sottolineando come la situazione globale possa creare incertezza e timore.

“Viviamo tempi non semplici, in cui l'instabilità sta diventando pian piano la nostra nuova normalità", ha aggiunto il capo del governo, sottolineando come l'attuale scenario internazionale disorienti e spaventi. Ma, ha ribadito Meloni, "soprattutto in momenti come questi si comprende come l'amicizia tra popoli fratelli, che si sono dati una mano nei momenti più difficili della propria storia, faccia la differenza." “Siamo consapevoli del fatto chela pace non si costruisce semplicemente con i buoni propositi, ma anche e soprattutto con la capacità di difendersi, cioè con la deterrenza”. Così la premierGiorgia Meloni che, mentreprosegue lo scontro a distanza con il presidente statunitenseDonald Trump, ha avuto un incontro bilaterale a palazzo Chigi con il presidente ucraino,Volodymyr Zelensky.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Meloni riceve Zelensky: “Da Italia sostegno costante all’Ucraina, lavoriamo per produzione congiunta di droni”

Zelensky a Roma: il presidente Ucraino a Palazzo Chigi per l'incontro con Meloni

Notizie correlate

Ucraina, incontro Meloni-Zelensky: “Italia interessata a produzione congiunta droni”(Adnkronos) – La premier Giorgia Meloni ha incontrato oggi a Palazzo Chigi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Leggi anche: Meloni riceve Zelensky: "Insieme a Kiev per la produzione di droni"

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Meloni mercoledì 15 aprile riceve Zelensky a Roma; Descalzi vuole riaprire al gas russo mentre Meloni si prepara a incontrare Zelensky; Meloni mercoledì’ 15 aprile riceve Zelensky a Roma; Padiglione russo alla Biennale, l’imbarazzo di Palazzo Chigi. E mercoledì Meloni vede Zelensky.

Meloni riceve Zelensky: L’Occidente diviso è un regalo alla Russia. Intesa Roma-Kiev per la produzione di droniLa premier ribadisce il sostegno a Kiev: In gioco c'è la sicurezza dell'Europa. Patto per la cooperazione sulla difesa ... ilfattoquotidiano.it

Meloni accoglie Zelensky: «Produzione congiunta di droni». E sull'Iran: «Italia pronta a fare la sua parte»Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riceverà oggi a Palazzo Chigi, alle ore 15.30, il Presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. Lo fa sapere con una nota ... ilmattino.it

Meloni riceve Zelensky a Roma: "Italia sempre al fianco dell'Ucraina" facebook

Meloni riceve Zelensky: “Sostegno a Kiev è necessità strategica per la sicurezza dell’Ue” x.com