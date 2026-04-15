Meloni riceve a Palazzo Chigi il Presidente ucraino Zelensky – Il video

Il 15 aprile 2026, a Roma, la Presidente del Consiglio ha incontrato a Palazzo Chigi il Presidente ucraino. L'incontro si è svolto in forma bilaterale, senza ulteriori dettagli sulla durata o sui temi trattati. La visita ha coinvolto una delegazione di entrambe le parti, e il colloquio è stato registrato in un video pubblicato dall'agenzia di stampa. Nessun comunicato ufficiale ha fornito ulteriori informazioni sull'esito dell'incontro.

(Agenzia Vista) Roma, 15 aprile 2026 La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, per un bilaterale. In agenda per Zelensky anche l'incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Ilaria Salis, l’Ungheria chiude il processo a carico dell’eurodeputata: «Potrebbe riaprirlo solo ripartendo da capo» – Il video Sorpresa: Schlein solidarizza con Meloni dopo l’attacco di Trump. «Nessun capo di Stato può permettersi di minacciare» – Il video La scelta di Meloni, a gamba tesa sul conflitto nel Golfo: «Sospeso il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Israele» – I video «Pensavo che il senso fosse chiaro.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Giorgia Meloni riceve a Palazzo Chigi Presidente del Parlamento Europeo Metsola – Il video(Agenzia Vista) Roma 29 gennaio 2026 Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato oggi a Palazzo Chigi Roberta Metsola, Presidente del... Macron riceve il Presidente ucraino Zelensky all'Eliseo – Il video(Agenzia Vista) Parigi, 13 marzo 2026 Il Presidente francese Macron riceve il su omologo ucraino Zelensky all'Eliseo, a Parigi. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il Presidente Meloni riceve gli atleti italiani che hanno partecipato ai giochi olimpici e paralimpici di Milano-Cortina 2026; La premier Meloni riceve la Polizia di Stato per il 174°anniversario; Arriva anche la Premier Meloni. Visita al Vinitaly programmata per martedì 14 aprile; Governo: alle 16 Meloni riceve atleti olimpici di Milano-Cortina. Meloni riceve Zelensky: Nostro sostegno continua. In gioco c'è la sicurezza di tutta l'EuropaLa presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha accolto a Palazzo Chigi il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky. Dopo il bilaterale sono previste dichiarazioni congiunte. In agenda per Zelensky ... lastampa.it Meloni riceve a Palazzo Chigi il presidente ucraino Zelensky(Agenzia Vista) Roma, 15 aprile 2026 La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, per un bilaterale. In agenda per Zelensky anche l' ... msn.com Zelensky arrivato a Palazzo Chigi per l'incontro con Meloni facebook Concluso il giro di nomine nelle partecipate, Palazzo Chigi deve decidere sul futuro di Caravelli, che scade a maggio come direttore dell’intelligence estera (Aise). Lui punta al rinnovo, ma non mancano i contendenti. Su Strategikon ( @Linkiesta) x.com