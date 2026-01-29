Giorgia Meloni riceve a Palazzo Chigi Presidente del Parlamento Europeo Metsola – Il video

Questa mattina a Palazzo Chigi, Giorgia Meloni ha incontrato Roberta Metsola, Presidente del Parlamento europeo. La riunione si è svolta in un clima di collaborazione, senza particolari tensioni, e i due hanno discusso di questioni legate alle prossime sfide europee e italiane. L’incontro è durato circa un’ora, senza annunci importanti, ma segnala la volontà di dialogare e mantenere rapporti aperti tra Roma e Bruxelles.

(Agenzia Vista) Roma 29 gennaio 2026 Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato oggi a Palazzo Chigi Roberta Metsola, Presidente del Parlamento europeo. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

Ignazio La Russa, presidente del Senato, ha incontrato a Palazzo Giustiniani Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo.

Ignazio La Russa ha incontrato oggi a Palazzo Giustiniani Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo.

