Giorgia Meloni riceve a Palazzo Chigi Presidente del Parlamento Europeo Metsola – Il video

Questa mattina a Palazzo Chigi, Giorgia Meloni ha incontrato Roberta Metsola, Presidente del Parlamento europeo. La riunione si è svolta in un clima di collaborazione, senza particolari tensioni, e i due hanno discusso di questioni legate alle prossime sfide europee e italiane. L’incontro è durato circa un’ora, senza annunci importanti, ma segnala la volontà di dialogare e mantenere rapporti aperti tra Roma e Bruxelles.

(Agenzia Vista) Roma 29 gennaio 2026 Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato oggi a Palazzo Chigi Roberta Metsola, Presidente del Parlamento europeo. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Giorgia Meloni Presidente del Senato La Russa riceve presidente Parlamento europeo Metsola Ignazio La Russa, presidente del Senato, ha incontrato a Palazzo Giustiniani Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo. La Russa riceve la presidente Parlamento europeo Metsola Ignazio La Russa ha incontrato oggi a Palazzo Giustiniani Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Giorgia Meloni Argomenti discussi: Crans-Montana: Meloni riceve l’Ambasciatore Cornado; Strage di Crans-Montana, il Presidente Meloni riceve l’Ambasciatore d’Italia in Svizzera Cornado; Strage di Crans-Montana, il Presidente Meloni riceve l’Ambasciatore d’Italia in Svizzera Cornado; Vertice Italia-Germania a Roma, Meloni incontra Merz a Villa Doria Pamphilj. Giorgia Meloni riceve a Palazzo Chigi Presidente del Parlamento Europeo Metsola(Agenzia Vista) Roma 29 gennaio 2026 Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato oggi a Palazzo Chigi Roberta Metsola, Presidente del Parlamento europeo. Chigi Fonte: Agenzia Vista / ... la7.it Frana Niscemi, la visita della premier Giorgia Meloni. VIDEOLa premier ha sorvolato le zone colpite con un elicottero, accompagnata dal capo dipartimento della Protezione civile nazionale, Fabio Ciciliano e ha quindi fatto un punto in Comune sull'emergenza ... tg24.sky.it «Non si ripeterà quanto successo con la frana del 1997, quando gli indennizzi sono arrivati 14 anni dopo, il mio obiettivo è dare risposte veloci». È la promessa di Giorgia Meloni ai cittadini di Niscemi, il comune in provincia di Caltanissetta sventrato dal terren - facebook.com facebook Musumeci è ministro non per merito ma perché raccomandato da Giorgia Meloni. Eppure da presidente della regione Sicilia non ha speso i sei miliardi che gli avevamo lasciato. E da ministro ha detto no alla riapertura di Italia Sicura, il progetto contro il dissest x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.