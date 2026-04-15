Durante un incontro a Palazzo Chigi, la premier ha dichiarato che l’Italia intende collaborare con l’Ucraina nella produzione di droni, confermando il supporto completo a Kiev. La visita del presidente ucraino ha visto anche l’affermazione della volontà di rafforzare i legami tra i due Paesi. Nessun dettaglio è stato fornito sui tempi o sugli aspetti tecnici della collaborazione, che riguarda anche il settore militare.

AGI - "L'Italia è interessata alla produzione dei droni con l' Ucraina ". Lo annuncia la premier Giorgia Meloni accogliendo il presidente ucraino Zelensky a Palazzo Chigi e confermando il sostegno a "360 gradi" a Kiev. Un "Occidente diviso e un' Europa spaccata" sarebbero un " regalo a Mosca ", è la linea della premier ribadita nelle dichiarazioni congiunte seguite all'incontro con il leader di Kiev. "Ci siamo oggi confrontati molto anche su come rafforzare la nostra cooperazione in materia di difesa. L'Italia, in particolare, è molto interessata a sviluppare una produzione congiunta, soprattutto in materia dei droni, dove sappiamo bene che l' Ucraina in questi anni è diventata una nazione guida ", spiega la presidente del Consiglio.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Meloni: "Rafforziamo la nostra amicizia. Insieme a Kiev per la produzione di droni"

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