Meloni prende distanze da Trump Sospeso rinnovo automatico accordo difesa con Israele

La premier ha annunciato che il governo ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Israele. Questa scelta è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli o motivazioni aggiuntive. La decisione riguarda il rapporto tra i due paesi e si inserisce in un quadro di evoluzione delle politiche estere italiane. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata riguardo a possibili sviluppi futuri o a eventuali motivazioni dietro questa decisione.

La premier Meloni ha comunicato la decisione del governo di sospendere il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Israele. Lo ha fatto a Vinitaly dove è tornata a parlare degli attacchi di Trump al Papa. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Meloni prende distanze da Trump. Sospeso rinnovo automatico accordo difesa con Israele Meloni, sospeso il rinnovo automatico dell'accordo di difesa con Israele"In considerazione della situazione attuale, il governo ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell' accordo di difesa con Israele ". Meloni: "Sospeso il rinnovo automatico dell'accordo sulla difesa con Israele"AGI - "In considerazione della situazione attuale, il governo ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell'accordo di Difesa con Israele". Meloni prende distanze da Trump. Sospeso rinnovo automatico accordo difesa con Israele