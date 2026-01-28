Silvia Salis contro Meloni per il silenzio sull' ICE ma la sindaca insidia la premier anche nei sondaggi

La sindaca di Genova Silvia Salis non le manda a dire a Giorgia Meloni. In un video pubblicato sui social, Salis attacca la premier, accusandola di silenzio sull’ICE e criticando i suoi rapporti con gli Stati Uniti. La sindaca dice che Meloni si occupa più di sondaggi che di questioni concrete, e lancia un messaggio diretto: bisogna agire, non solo parlare.

Giorgia Meloni non deve guardarsi solo da Elly Schlein e da Giuseppe Conte: cresce infatti la popolarità nei sondaggi della sindaca di Genova, Silvia Salis, ascoltata opinion leader nel campo progressista. Nell’ultima puntata di diMartedì su La7, Silvia Salis ha attaccato Giorgia Meloni accusandola di subalternità agli Usa per il silenzio sui fatti di Minneapolis che hanno visto protagonista la polizia ICE. Salis contro Meloni: subalterna agli Usa La destra italiana secondo Silvia Salis Il Governo Meloni e la sicurezza Giorgia Meloni e Silvia Salis, i sondaggi Salis contro Meloni: subalterna agli Usa “Mi sembra che” la politica del Governo Meloni “sia abbastanza subalterna a quella di Trump”, ha dichiarato Silvia Salis in collegamento con la trasmissione condotta da Giovanni Floris. 🔗 Leggi su Virgilio.it

